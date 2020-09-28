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28 Eylül 2020 Pazartesi 12:38 | Son Güncelleme:

Şişli'de bir iş yerinde patlama meydana geldi

AA

Şişli'de Kutlubey Sokak'ta bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama geldi. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken ekiplerin incelemesi devam ediyor.

Şişli'de bir iş yerinde meydana gelen patlamada hasar oluştu.

AA'da yer alan habere göre, Halide Edip Adıvar Mahallesi Kutlubey Sokak'taki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İş yeri ve çevresini güvenlik şeridiyle çevreleyen polisin olay yerindeki incelemesini sürdürüyor.

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