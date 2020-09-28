Şişli'de bir iş yerinde patlama meydana geldi

Şişli'de bir iş yerinde meydana gelen patlamada hasar oluştu.

AA'da yer alan habere göre, Halide Edip Adıvar Mahallesi Kutlubey Sokak'taki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İş yeri ve çevresini güvenlik şeridiyle çevreleyen polisin olay yerindeki incelemesini sürdürüyor.