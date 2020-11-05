Sisli ve rüzgarlı hava koronavirüs bulaş riskini artırıyor

Koronavirüs salgınında vaka sayıları kış aylarına girilmesiyle birlikte artış gösterdi. Dolayısıyla salgına yönelik alınan önlemler sıklaştırılmaya başladı. Mevsim değişikliğiyle birlikte soğuyan hava, sisli ve rüzgarlı günleri de beraberinde getiriyor. Prof. Dr. Recep Tekin ise sisli ve rüzgarlı havalarda koronavirüsün bulaş riskinin artığını ifade etti.

DHA'da yer alan habere göre, Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin mevsim değişikliğiyle beraber soğuyan havayla birlikte rüzgarlı ve sisli havalarla daha sık karşılaşacağını ve bu durumun koronavirüsün bulaş riskini artırabileceğini söyledi.

"HAVADA ASILI KALMA SÜRESİ UZUYOR, RÜZGARLA DAHA UZAĞA TAŞINIYOR"

Prof. Dr. Recep Tekin, koronavirüsün hava yoluyla bulaştığını anımsatarak, havadaki nemin özellikle sisli havalarda virüsün havada asılı kalma süresini uzattığını belirterek vatandaşları uyardı:

"Vatandaşlarımızın sisli ya da nemli ve rüzgarlı havalarda mesafeyi biraz daha artırıp, maske ve hijyen kurallarına daha sıkı uymalarını öneriyoruz. Çünkü bu tür havalarda bulaş riski daha fazla olabilir. Hatta virüsün taşınma mesafesi daha uzak olduğu için hem mesafeyi artırarak hem de maskemizi daha çok kullanarak, bu hastalığın bulaşmasını engellemeye çalışacağız."

"YAĞMUR VE KAR RİSKİ AZALTIYOR"

Koronavirüsün havada asılı kalma süresini hesaplamanın zor olduğunu ama bunun dakikaları bulabildiğini ifade eden Prof. Dr. Tekin, şunları kaydetti:

"Kuru havalarda bu süre saniyelere kadar gerilerken nemli havalarda ya da sisli havalarda dakikaları bulabiliyor. O yüzden bu süre içinde nemli ya da sisli havalarda virüsün havada asılı kalmasıyla birlikte bir de rüzgar varsa virüsün daha uzak mesafelere taşınıp, bulaştırma riski de artabiliyor. Yağmurun avantajı var. Yağmur ya da kar gibi durumlarda havada asılı olan virüsler yere ulaşıyor ve bulaşma riskini de azaltıyor. Bu durumlar bizim açımızdan avantajlı."