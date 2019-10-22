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Şişli metrosunda korkunç olay! Durak kapatıldı

Şişli metrosunda korkunç olay! Durak kapatıldı

Şişli - Mecidiyeköy metro durağında raylara atladığı belirtilen bir kadın hayatını kaybetti. Olay nedeniyle metro durağı kapatılırken, seferler Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman arasında yapılıyor.

Olay, saat 13.10'da Şişli - Mecidiyeköy metro durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; durakta bekleyen bir kadın kendini raylara attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle metro seferleri Şişli - Mecidiyeköy durağında durduruldu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, metro durağı kapatıldı.

Seferler Yenikapı - Osmanbey ve Levent - Hacıosman arasında yapılıyor. Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında geçici bir süre seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Osmanbey-Levent istasyonları arasında İETT, ücretsiz otobüs seferi yapmaktadır" denildi.

DHA

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