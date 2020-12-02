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  • Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz adliyeye sevk edildi
02 Aralık 2020 Çarşamba 15:08 | Son Güncelleme:

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz adliyeye sevk edildi

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz adliyeye sevk edildi
DHA

İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı terör operasyonunda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'unda aralarında olduğu 17 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı terör operasyonunda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'unda aralarında olduğu 17 kişi adliyeye sevk edildi.

DHA'da yer alan haberde Başsavcılığı tarafından yapılan yürütülen soruşturmada Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da aralarında bulunduğu 17 kişi 26 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin örgütün şehir yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, mitingler, açlık grevleri ve ölen örgüt üyelerinin ailelerine yardım yapılması gibi KCK örgütlenmesi gibi faaliyetleri belirlendiği kaydedildi. 

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