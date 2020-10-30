Sisam Adası nerede? Sisam nerede, nereye bağlı?

İzmir'de 6.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Ege bölgesi ve Marmara'da geniş bir alanda hissedildi. Deprem, 17,2 km açıkta, Sisam Adası altında ve 16,5 km derinde meydana geldi. Sisam Adası nerede? Sisam nerede?

SİSAM ADASI NEREDE?

Sisam Adası, Türkiye’ye en yakın Yunan adaların biridir. Ege Denizi'nde, Dilek Yarımadası'nın karşısında bir ada. Bu adanın en büyük yerleşim merkezi olan şehri, merkezi bu şehir olan ve Sisam adasını, Ahikerya adasını ve bölgedeki birkaç küçük adayı kapsayan idari bölgenin adıdır. Tarihte kurulan on iki İyon kolonisinden biridir.