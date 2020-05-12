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  3. Şırnak'ta teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Şırnak'ta teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Şırnak'ta teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Feraşin kırsalında PKK’lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Beytüşşebap ilçesi Faraşin kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 2 keskin nişancı tüfeği, 6 Kalaşnikof piyade tüfeği, 697 adet bixi mühimmatı, 37 adet Kalaşnikof mermisi ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiği ifade edildi.


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