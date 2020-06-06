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  3. Şırnak'ta PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
06 Haziran 2020 Cumartesi 16:48 | Son Güncelleme:

Şırnak'ta PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

Şırnak'ta PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

Son Dakika Haberleri.. Şırnak'ın Cizre ilçesinde, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütünün gençlik yapılanmasında yer alan 5 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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