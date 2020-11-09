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09 Kasım 2020 Pazartesi 17:43 | Son Güncelleme:

Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı
AA

Valilik, Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Bazı ev ve iş yerlerine gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği, örgütsel doküman, dijital materyal ve yasaklı el ilanları bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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