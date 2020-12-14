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  • Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon: 18 kişi gözaltına alındı
14 Aralık 2020 Pazartesi 14:11 | Son Güncelleme:

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon: 18 kişi gözaltına alındı

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon: 18 kişi gözaltına alındı

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen son operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen son operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 7-13 Aralık 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlar neticesinde toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla, 6 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 5 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı. 6 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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