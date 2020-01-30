Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9799
  • 6,5921
  • 300.585
  • 118866
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Şırnak'ta 'Kapan-5 Gabar Operasyonu' başlatıldı

Şırnak'ta 'Kapan-5 Gabar Operasyonu' başlatıldı

Şırnak'ta 'Kapan-5 Gabar Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta "Kapan-5 Gabar Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şırnak Gabar barınma alanında bulundukları değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı ve Siirt İl Jandarma Komutanı'nın arazide sevk ve idare ettiği operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 780 personel, 51 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik "Kapan operasyonları"nın vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdüğü vurgulandı.

AA


Sıla hamile mi? Hazer Amani konuştu
Atiye'nin Cansu'su ikinci sezon müjdesini patlattı!
Chloe'den estetik açıklaması
'Hem ciddi hem komik'
İsmail Küçükkaya eşinden boşandı!
<p>Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şırnak Gabar barınma alanında bulundukları değerlendirilen teröri

´Kapan-5 Gabar Operasyonu´ Başlatıldı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Seat Leon'un yeni tasarımı gün yüzüne çıktı

İstanbul’da isminde köy geçen kaç semt var? İşte şaşırtıcı tarihi bilgiler…