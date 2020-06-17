Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8438
  • 7,6922
  • 379.89
  • 110940
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Şırnak'ta işçileri taşıyan pikabın geçişi sırasında patlama!
17 Haziran 2020 Çarşamba 20:34 | Son Güncelleme:

Şırnak'ta işçileri taşıyan pikabın geçişi sırasında patlama!

Şırnak'ta işçileri taşıyan pikabın geçişi sırasında patlama!

Şırnak'ın Silopi ilçesinde işçileri taşıyan pikabın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde işçileri taşıyan pikabın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti

ŞIRNAK VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

İlimiz Silopi İlçesine bağlı Görümlü Beldesinden Cudi Dağı’na doğru devam etmekte olan yol yapım çalışmasında, Kurtik Tepe mevkiinde 17 Haziran 2020 tarihinde saat 18.35 sıralarında, yüklenici firmaya ait iş makinalarına yakıt taşıyan sivil pikap tipi araçta intikal halindeyken patlama meydana gelmiştir. Araçta bulunan 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Patlamanın neden kaynaklandığı araştırılmaktadır.

G.Saray'ın da gündemindeydi! F.Bahçe, genç futbolcuyu takas yoluyla kadrosuna katacak
Şırnak'ta işçileri taşıyan pikabın geçişi sırasında patlama!
Ankara Valisi'nden uyarı!
NATO'dan flaş karar!
Sağlık Bakanı Koca koronavirüste son durumu açıkladı
'Fenerbahçe'nin çok büyük planlamaya ihtiyacı var'

'Fenerbahçe'nin çok büyük planlamaya ihtiyacı var'

MSB: 'Hava Kuvvetleri, Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atı

MSB: ''Hava Kuvvetleri, Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti

Munzur Dağları'ndaki saklı güzellik: 'Dalik Şelalesi'

Munzur Dağları'ndaki saklı güzellik: ''Dalik Şelalesi''

Pandemi sürecinde sınavda başarılı olmanın anahtarı

Pandemi sürecinde sınavda başarılı olmanın anahtarı...