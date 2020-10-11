  • $7,8572
  • 9,2978
  • 487.659
  • 1165.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Şırnak'ta eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
11 Ekim 2020 Pazar 01:22 | Son Güncelleme:

Şırnak'ta eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Şırnak'ta eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şırnak'ta bir terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığını duyurdu. 

Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Akıllanmayacak mısınız... Ne istiyorsunuz bu ülkenin huzurundan! Bizim aslanlar yine yakaladı, Şırnak’ta terör örgütünün çıyanını..."
<p>Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rusya'da varılan anlaşma sonrası ateşkesi ihlal eden işgalci Ermeni

İşgalci Ermenistan'ın ateşkesi ihlal eden zırhlı araçları imha edildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi

Kanuni sondaj gemisinin Mersin'deki ''molası'' tamamlandı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.