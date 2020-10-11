11 Ekim 2020 Pazar 01:22 | Son Güncelleme:
Şırnak'ta eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şırnak'ta bir terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığını duyurdu.
Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:
"Akıllanmayacak mısınız... Ne istiyorsunuz bu ülkenin huzurundan! Bizim aslanlar yine yakaladı, Şırnak’ta terör örgütünün çıyanını..."