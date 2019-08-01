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  3. Şırnak'ta 4 PKK'lı terörist tutuklandı

Şırnak'ta 4 PKK'lı terörist tutuklandı

Şırnak'ta 4 PKK'lı terörist tutuklandı

Şırnak'ta geçtiğimiz hafta güvenlik güçlerine teslim olan 5 teröristten 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

25 Temmuz'da jandarma ve emniyet birimlerinin çalışmaları sonucu 5 teröristten 4'ünün ikna yoluyla, birinin de kendiliğinden Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü birimlerine teslim olmasına ilişkin Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan teröristlerden gri listedeki A.Y. ile D.D., B.E. ve R.A. adliyeye çıkarıldı. Savcılıktaki sorgularının ardından 4 terörist tutuklanma talebiyle çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.

 İkna yoluyla teslim olan teröristlerden birinin terörden arananlar listesinin gri kategorisinde 300 bin lira ödülle arandığı açıklanmıştı.

 

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