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16 Ekim 2020 Cuma 21:18 | Son Güncelleme:

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
DHA

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Cudi Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ta 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
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