16 Ekim 2020 Cuma 21:18 | Son Güncelleme:
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
DHA
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Cudi Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ta 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."