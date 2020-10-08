08 Ekim 2020 Perşembe 23:53 | Son Güncelleme:
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
AA
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
AA'nın aktardığı habere göre, Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında, Cudi Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek operasyon düzenlendi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığının da destek verdiği operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.
Yıldırım 1️⃣ Operasyonu kapsamında; Şırnak Silopi ilçesi Cudi Dağı Bölgesi'nde, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca müşterek yürütülen, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 2️⃣ terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.— TC İçişleri Bakanlığı Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@TC_icisleri) October 8, 2020
Bölgede operasyon devam etmektedir.