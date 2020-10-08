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08 Ekim 2020 Perşembe 23:53 | Son Güncelleme:

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
AA

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında, Cudi Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek operasyon düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının da destek verdiği operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

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