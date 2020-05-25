Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8158
  • 7,4344
  • 380.418
  • 103024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Şırnak'ta 11 adet antitank mayını imha edildi
25 Mayıs 2020 Pazartesi 15:32 | Son Güncelleme:

Şırnak'ta 11 adet antitank mayını imha edildi

Şırnak'ta 11 adet antitank mayını imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta tespit edilen 11 adet antitank mayınının başarılı şekilde imha edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Şirnak’ın İdil ilçesinde tespit edilen 11 adet antitank mayınının Özel Mayın Arama - Tarama Timleri (ÖMAT) tarafından başarılı bir şekilde imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Tarama Timlerimiz (ÖMAT) Şırnak/İdil’de tespit ettikleri 11 adet antitank mayınını başarılı şekilde imha etti" denildi.


CHP'ki Tanrıkulu, AKINCI TİHA'dan rahatsız oldu
Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can Kahveci transferinde flaş gelişme!
Dünyada kriz çıkaracak hamle!
Son 27 yılın en büyüğü... İki ülkeden geldiler
Son dakika! Mehmet Aurelio yeniden Fenerbahçe'de
Güzelliğiyle kendine hayran bırakan yola yürümek için geliyorlar

Güzelliğiyle kendine hayran bırakan yola yürümek için geliyorlar

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ebru Şallı'dan yürek burkan mesaj: Melek bahçemden mutlu bayramlar

Yurt genelinde bayram sessizliği hakim! İşte sokak ve caddeler...