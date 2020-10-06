06 Ekim 2020 Salı 18:28 | Son Güncelleme:
Şırnak'ta 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Şırnak'ta ikna yoluyla 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 1 terörist, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teröristin, 2015 yılında örgüte katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 173’e yükseldi.