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06 Ekim 2020 Salı 18:28 | Son Güncelleme:

Şırnak'ta 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Şırnak'ta 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Şırnak'ta ikna yoluyla 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 1 terörist, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. 

Teröristin, 2015 yılında örgüte katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 173’e yükseldi. 

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Başkan Erdoğan'dan Ma

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