  • $7,5092
  • 8,8827
  • 473.433
  • 1107.11
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Şırnak'ta 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
16 Eylül 2020 Çarşamba 19:44 | Son Güncelleme:

Şırnak'ta 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Şırnak'ta 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
AA

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde terör örgütüne 2015'te katıldığı tespit edilen örgüt mensubu kentte güvenlik güçlerine teslim oldu.

AA'nın aktardığı habere göre, böylece 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 154'e yükseldi.

<p> Editör: Eda Cabul</p>

Galatasaray hangi 6 ismi gözden çıkardı?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Halil Sezai'ye ünlülerden tepki yağdı: Yazık sana! Acınacak haldesin...

16 Eylül altın fiyatları ne kadar?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.