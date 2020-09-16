16 Eylül 2020 Çarşamba 19:44 | Son Güncelleme:
Şırnak'ta 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
AA
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde terör örgütüne 2015'te katıldığı tespit edilen örgüt mensubu kentte güvenlik güçlerine teslim oldu.
AA'nın aktardığı habere göre, böylece 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 154'e yükseldi.