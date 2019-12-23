Şırnaklı Zeynep'i 'uçuran' sürpriz!

KOMUTANDAN ÜSSE DAVET

Şırnak Beytüşşebap’daki Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Çelik, ‘en büyük hayalim’ dediği pilotlarla tanışmak için can attığını anlattığı bir mektup kaleme aldı. 11. sınıf öğrencisi Çelik, Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik’in yardımıyla mektubunu Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na gönderdi. Mektubuna hediyelerle cevap gönderilen Çelik’e asıl sürprizi Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz yaptı. Zeynep’i hayallerine kavuşması için Konya’daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’na davet etti. Valilikçe uçak bileti alınan genç kız, 134’üncü Akrotim Filo Komutanlığı’nı ziyaret etti.

UNUTULMAZ BİR ARMAĞAN

Türk Yıldızları’nın uçuş brifingine katılan Çelik, akrotimin kullandığı NF-5 uçaklarından birinin kokpitine bindi. Daha sonra uçuş hazırlığı yapan F-16 pilotlarıyla bir araya gelen Çelik, önce Solotürk’ün daha sonra bir nakliye uçağının kokpitine geçti, ardından Havadan Erken İhbar ve Kontrol uçağını gezdi. Savaş uçaklarının kalkışlarını da seyreden Çelik, F-16 simülatöründe uçak kullandı. Artık pilot olmayı daha çok istediğini söyleyen Çelik, hayallerinin gerçekleşmesini sağlayan komutanlara teşekkür etti.

(AA)