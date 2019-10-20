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Valilikler duyurdu: Eğitime 5 gün ara verildi

Valilikler duyurdu: Eğitime 5 gün ara verildi

Şırnak ve Mardin'in bazı ilçe ve köylerinde eğitime ara verildi. Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İdil, Cizre ve Silopi ilçelerine bağlı, Suriye sınır hattında bulunan toplam 55 köyde eğitime 5 gün ara verildiği bildirilirken, Mardin Valiliği'nce Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerindeki Suriye sınır hattında bulunan 156 köyde, eğitime 5 gün ara verildiği açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik sürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nın güvenlik önlemleri kapsamında Şırnak'ın İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinin Suriye sınır hattında bulunan 55 köyünde eğitime 5 gün ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "9 Ekim 2019 tarihinde başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şırnak ilimize bağlı İdil, Cizre ve Silopi ilçelerimizde bulunan Suriye sınırındaki 55 köydeki okullarımızda 21 Ekim tarihinden itibaren 5 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür" denildi.

MARDİN'İN 156 KÖYÜNDE EĞİTİME 5 GÜN ARA

Mardin Valiliği'nce Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerindeki Suriye sınır hattında bulunan 156 köyde, eğitime 5 gün ara verildiği açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili güvenlik önlemleri kapsamında Mardin'in Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinin Suriye sınır hattında bulunan 156 köyünde eğitime 5 gün ara verildiği duyuruldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Mardin ilimiz Nusaybin ilçesindeki tüm okullarımız ile Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinin Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 156 okulumuzda 21-25 Ekim 2019 tarihlerinde 5 gün süre ile eğitime ara verilmiştir" denildi.

(DHA)

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