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  3. Şırnak'ın 53 köyünde eğitime 3 gün ara verildi

Şırnak'ın 53 köyünde eğitime 3 gün ara verildi

Şırnak'ın 53 köyünde eğitime 3 gün ara verildi

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Cizre, İdil, Silopi ilçesine bağlı sınır boylarındaki 53 köy okulunda, güvenlik nedeniyle eğitime 3 gün ara verildi.

Suriye sınırı yakınlarında bulunan 53 okulda eğitime 3 gün ara verildiği bildirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Şırnak'ın Cizre, İdil, Silopi ilçesine bağlı sınır boylarındaki 53 köy okulunda, güvenlik nedeniyle eğitime 3 gün ara verildiği duyuruldu.

Okulların isimleri valilik sitesinde paylaşıldı.

(AA)

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