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  3. Şirket araçlarının plakasına yazılan ceza bilgileri e-Devlet'te görülecek

Şirket araçlarının plakasına yazılan ceza bilgileri e-Devlet'te görülecek

Şirket araçlarının plakasına yazılan ceza bilgileri e-Devlet'te görülecek

Emniyet Genel Müdürlüğü, şirket araçlarının plakasına yazılan ceza bilgilerini e-Devlet kapısı üzerinden sorgulama hizmeti sundu.

Şirket araçlarının plakasına yazılan ceza bilgileri artık e-Devlet üzerinden de görünebilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, tüzel kişiye kayıtlı araçların plakasına yazılan Trafik İdari Para Cezalarının tüzel kişi yetkilisince "www.turkiye.gov.tr" internet adresinden sorgulama hizmeti sundu.

Buna göre, tüzel kişi adına kayıtlı araç plakasına trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edilmesi durumunda e-Devlet kapısına şifresiyle giriş yapan tüzel kişi yetkilisi, Emniyet Genel Müdürlüğü kurum hizmetlerinden "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Tüzel Kişi)" butonundan sorgulama yaparak vergi kimlik numarası, aracın plakası, cezanın düzenlendiği il/ilçe, ceza tarihi, ceza saati, ceza maddesi, ceza tutarı bilgilerine erişebilecek.

(AA)

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