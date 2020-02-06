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  3. Şırıngadan ölüm olayında okul yöneticileri görevden alındı

Şırıngadan ölüm olayında okul yöneticileri görevden alındı

Şırıngadan ölüm olayında okul yöneticileri görevden alındı

Son Dakika Haberleri.. Bir ilkokul öğrencisinin şırınga çikolatadan ölümü üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada okul yöneticilerinin görevden alındığını ve bir daha yöneticilik yapamayacaklarını duyurdu

Bir ilkokul öğrencisinin şırınga çikolatadan ölümü üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada okul yöneticilerinin görevden alındığını ve bir daha yöneticilik yapamayacaklarını duyurdu.

Açıklamada, iki öğretmene bir yıl kademe ilerleme ve bir yıl da aylıktan kesme cezası verildiği kaydedildi. 

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