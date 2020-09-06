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  3. Sırbistan Türkiye maçı saat kaçta? Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda canlı şifresiz izlenir?
06 Eylül 2020 Pazar 18:00 | Son Güncelleme:

Sırbistan Türkiye maçı saat kaçta? Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda canlı şifresiz izlenir?

Sırbistan Türkiye maçı saat kaçta" Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda canlı şifresiz izlenir"

Sırbistan Türkiye maçı için nefesler tutuldu. UEFA Uluslar B Ligi ilk maçında Macaristan'a 1-0 kaybeden A Milli Takımımız, 3. Grup'taki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile bu akşam karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen izleyiciler maçın saat kaçta başladığını ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor.

Sırbistan Türkiye maçı için geri sayım sona eriyor. A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında Macaristan'a 1-0 kaybeden A Milli Takımımızın bu akşamki performansı merakla bekleniyor. Peki, Sırbistan Türkiye maçı saat kaçta? Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda canlı şifresiz izlenir?

SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Sırbistan Türkiye maçı saat 21:45'te başlayacak.

SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Güneş'in muhtemel 11'inin şu isimlerden oluşması bekleniyor: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Cengiz, Hakan, Yusuf, Burak

Sırbistan'ın muhtemel 11'i: Dmitrovic, Milenkovic, Maksimovic, Kolarov, Djuricic, Gudelj, Lazovic, Kostic, Savic, Tosic, Mitrovic

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