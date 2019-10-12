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  3. Sır perdesi aralandı! Dehşete düşüren gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı

Sır perdesi aralandı! Dehşete düşüren gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı

Sır perdesi aralandı! Dehşete düşüren gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 aydır kayıp olarak aranan Vedat Kolutek'in (35), husumetli olduğu İ.T. ve Ç.A. tarafından öldürülüp, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde gömüldüğü ortaya çıktı.

Geçtiğimiz 25 Haziran'da, 7 Mart Mahallesi'ndeki evine dönmeyen Vedat Kolutek'e ulaşamayan yakınları, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Cumhuriyet Savcılığı, teknik ve fiziki çalışmalar sonucu Kolutek'in en son para yüzünden husumet yaşadığı İ.T. ve Ç.A. ile buluştuğunu tespit etti.

Gözaltına alınan İ.T. ve Ç.A., Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunda Kolutek'i öldürüp, gömdüklerini itiraf etti. İ.T., ilk ifadesinde para melesi yüzünden kavga ettiklerini, bu sırada başına taşla vurduğu Kolutek'i öldürdüğünü, Ç.A. ise maktulü otomobilin bagajına koyup, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Gökgedik Mahallesi Elmalı mevkiinde ormanlık alana gömdüklerini söyledi. Jandarma eşliğinde Ç.A.'nın gösterdiği yerde yapılan kazıda, Kolutek'in cesedine ulaşıldı. Kolutek'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.  

Şüpheliler İ.T. ve Ç.A.'nın Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor. 

(DHA)

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