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  3. Sipariş kavgayla bitti! Kurye ile müşteri arasındaki arbede kamerada

Sipariş kavgayla bitti! Kurye ile müşteri arasındaki arbede kamerada

Sipariş kavgayla bitti! Kurye ile müşteri arasındaki arbede kamerada

Samsun'un Atakum ilçesinde, yemek şirketi kuryesi ile siparişi veren aile arasında çıkan kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırıldı. Yaşanan arbede, bir mahalle sakini tarafından anbean cep telefonu kamerasına kaydedildi. 

Atakum'un Mimarsinan Mahallesi'nde, Gizem B. (25), internet üzerinden yemek siparişi verdi. Bir süre sonra yemeği getiren kurye, apartmana girdi ve kapıyı çaldı. Kurye yemeği teslim ederken, siparişi veren Gizem B.'nin teyzesi ile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın apartman dışında da devam etmesi üzerine kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokak ortasında, kurye ve kadının kavga ettiğini gören mahalle sakinleri olaya müdahale etti. Çevredekilerin müdahalesiyle tartışma sonlandırıldı. 

Öte yandan, olay anbean mahalle sakihlerinden biri tarafından cep telefonu kameresıyla görüntülendi. Görüntüde kuryenin kadını darbettiği, araya giren çevredekilerin kadını kurtardığı ve kadının yakınlarının da kuryeye saldırdığı görülüyor.

(DHA)

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