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11 Haziran 2019 Salı 17:19 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 17:19

Sinop'taki kayıp balıkçıdan 19 gündür haber alınamıyor

Sinop'taki kayıp balıkçıdan 19 gündür haber alınamıyor

Sinpo'ta 19 gündür haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor.

Sinop'ta denize açılan ve kendisinden haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor. Kentte, 19 gün önce balık avlamak için teknesiyle denize açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Suat Öztuğrul'u arama çalışmaları, sahil güvenlik ve AFAD ekiplerince sürdürülüyor. Ekiplerce Öztuğrul'a ait teknenin bulunduğu alanda yapılan aramalarda bir sonuca ulaşılamadı. Bir sahil güvenlik gemisi, iki sahil güvenlik botu ve bir helikopterin katıldığı arama çalışmalarına yarın devam edilecek. 

(AA)

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