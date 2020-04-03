Sinop'ta 3 köy karantinaya alındı

Sinop'un Boyabat ilçesinde 3 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

AA'nın aktardığı habere göre, Boyabat Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Darıözü, Kartaloğlu ve Çattape köylerinde pozitif vakaların olduğu bildirildi.

Açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla Darıözü, Kartaloğlu ve Çattape köylerinde ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek köylerin giriş ve çıkışlarının kapatılmasına, bu durumun vatandaşlara ilan edilmesine, İlçe Jandarma Komutanlığı ve köy muhtarlarınca gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildiği kaydedildi.