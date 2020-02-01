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Sınırlar kapatılıyor

Sınırlar kapatılıyor

DSÖ salgın tehlikesi nedeniyle “küresel acil durum” ilan etti.

Çin ile kara sınırı olan ülkelerden Rusya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sınırı kapatırken, Çinli vatandaşlara vize sınırlaması getirme kararı aldı. Moğolistan, Kazakistan ve Pakistan, Çin ile olan sınır kapılarını kapattı. 

‘KAPATMAYIN’ UYARISI 

DSÖ, Çin ile sınırların kapatılmasının insanları yasadışı yollardan Çin’e girmeye itebileceği ve bunun sonucunda salgının daha da yayılabileceği uyarısında bulundu

 


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