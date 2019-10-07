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  3. Sınırı geçen 2 kadın terörist yakalandı

Sınırı geçen 2 kadın terörist yakalandı

Sınırı geçen 2 kadın terörist yakalandı

Suriye'nin Haseke ilinde terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn ilçesinden, yasa dışı yollarla sınırı geçen 2 kadın terörist, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde güvenlik güçlerince yakalandı.

Ceylanpınar ilçe sınırında görev yapan askerler, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 2 kadını yakalayarak gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen kadınların yapılan sorgulamada PKK/PYD'li terörist oldukları ortaya çıktı. Teröristlerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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