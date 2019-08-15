Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6028
  • 6,2587
  • 273.039
  • 97109.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Sınırda YPG provokasyonu! Hendekleri ateşe verdiler

Sınırda YPG provokasyonu! Hendekleri ateşe verdiler

Sınırda YPG provokasyonu! Hendekleri ateşe verdiler

Mardin'in Nusaybin ilçesinde eski sınır kapısı karşında bulunan Kamışlı hattında dün gece terör örgütü YPG mensupları tarafından kazılan hendeklerin, içlerine petrol doldurularak ateşe verildiği iddia edildi

Türkiye Fırat’ın doğusuna operasyon hazırlıkları ve güvenli bölge çalışmalarını kararlılıkla sürdürürken YPG’li teröristler, sınırda provokasyonu sürdürüyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, dün gece Mardin’in Nusaybin ilçesi karşında bulunan Kamışlı ile sınır olan eski sınır kapısı önündeki Suriye sınırında YPG’li teröristler, kazdıkları hendeklerin içine petrol doldurularak ateşe verdi. Sınır kapısını tehdit eden yangına Nusaybin ve Kızıltepe itfaiyesi ekipleri ile TOMA’lar tarafından müdahale edildi.

Sınır boyu kazılan hendeklere petrol doldurularak YPG’li teröristlerin, Fırat’ın doğusuna düzenlenecek operasyon öncesi müttefiklerle yapılan görüşmeleri provoke etmek ve kaçış güzergahlarını oluşturmak için hendekleri ateşe verdiği iddia ediliyor.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sahneye koruma ordusuyla geldi
Çağatay Ulusoy'un yeni imajı şoke etti!
Simge konseri terk edince yuhalandı
Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
Özçivit ailesi tatilde! Karan bebek ilk kez görüntülendi
<p>Kumluca’dan Kozcağız Beldesi’ne giden bir otomobilin önüne ayı çıktı. Otomobilde bulunanlar cep t

Otomobilin Önüne Ayı Çıktı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ünlü firmaların logolarındaki sır ne?

İşte Liverpool ve Chelsea arasında oynanan Süper Kupa finalinden kareler