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01 Ekim 2020 Perşembe 11:00 | Son Güncelleme:

Sınır ötesi tezkeresi TBMM'ye sunuldu

Sınır ötesi tezkeresi TBMM'ye sunuldu

Irak ve Suriye sınır ötesi operasyonların ve mali gücünün uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Irak ve Suriye sınır ötesi operasyonların ve mali gücünün uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Başkanlığı'na sunuldu 

Irak-Suriye, Orta Afrika ve Lübnan'da görev yapan Türk askerlerinin görev süreleri uzatılacak.

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon, Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) TSK unsurlarıyla verdiği destek ile Birleşmiş Milletlerin (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin sürelerin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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