Sınır ötesi operasyon tezkereleri Meclis'te

Irak ve Suriye’deki sınır ötesi operasyonların süresini 1 yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Meclis Başkanlığına sunuldu. Beraberinde, Orta Afrika ve Lübnan’daki Türk askerlerinin görevini uzatan tezkereler de TBMM’ye getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan tezkereler için kitlesel göç, istikrar ve huzur vurgusu yapıldı, yaşanan son gelişmeler ve çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı riske dikkat çekildi. Tezkereler 6 Ekim’de TBMM Genel Kurul’unda görüşülecek.