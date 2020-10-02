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02 Ekim 2020 Cuma 08:01 | Son Güncelleme:

Sınır ötesi operasyon tezkereleri Meclis'te

Sınır ötesi operasyon tezkereleri Meclis'te
- YELDA GÖKDAĞ

Türk askerinin yurt dışındaki görevini uzatan 3 tezkere Meclis gündemine geldi.

Irak ve Suriye’deki sınır ötesi operasyonların süresini 1 yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Meclis Başkanlığına sunuldu. Beraberinde, Orta Afrika ve Lübnan’daki Türk askerlerinin görevini uzatan tezkereler de TBMM’ye getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan tezkereler için kitlesel göç, istikrar ve huzur vurgusu yapıldı, yaşanan son gelişmeler ve çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı riske dikkat çekildi. Tezkereler 6 Ekim’de TBMM Genel Kurul’unda görüşülecek. 

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