Sınır kapılarında normalleşme adımları... Bir ülke hariç hepsi açıldı

Alınan bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında iki gün önce toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Kovid-19 ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda, kara, hava ve deniz sınır kapılarından yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye'ye girişiyle, Türk vatandaşlarının ülkeden çıkış konuları değerlendirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, bu kapsamda, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 pandemisiyle mücadele sürecinde yayımlanan ve Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının hava, kara ve deniz yoluyla Türkiye'ye giriş çıkışlarını düzenleyen ilgili genelgelerin, İran kara sınır kapılarından yolcu giriş çıkışlarına yönelik hükümleri hariç olmak üzere diğer hükümleri yürürlükten kaldırıldı.

Hava yoluyla yapılacak seyahat planlamalarına ilişkin süreç Sağlık, Dışişleri, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının koordinesinde yönetilecek.

Ülkeye giriş yapan Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının tamamına sağlık kontrolü yapılacak.

Kontroller sırasında semptom görülenler ile ihtiyaç duyulan hallerde de ücretsiz PCR testi yapılacak ve bu sürece ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığınca belirlenecek.

Belirtilen çerçevede Türkiye'ye giriş çıkışlar başta İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen/belirlenecek tedbirlere uyulması kaydıyla yapılacak.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca, "Türk ve Yabancı Ülke Vatandaşlarının Sınır Kapılarımızdan Giriş/Çıkışları" konulu genelge, 81 İl Valiliğine, Hudut Kapısı Mülki İdare Amirlikleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderildi.