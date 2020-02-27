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Sınır hattına sevkıyatlar yoğunlaştı

Sınır hattına sevkıyatlar yoğunlaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Kilis'in Suriye sınırındaki kritik bölgelerine komando birlikleri, topçu bataryaları ile askeri personel sevkıyatında yoğunluk yaşanıyor..

Batı ve Doğu illerinden yola çıkarak Kilis’e gelen komando birlikleri ile askeri sevkıyat sürüyor. Suriye’de ve sınır hattında görev yapacak olan piyade komando birlikleri, topçu bataryaları, ateş destek vasıtalarının sevkıyatında yoğunluk yaşanıyor. 4 ayrı askeri konvoy Kilis’in Suriye sınır hattındaki birliklerine gönderildi. 


Komandolar otobüsler ile görev yapacakları sınır hattına sevk edildi. Sınır hattına askeri sevkıyatların peyderpey devam edeceği öğrenildi.


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