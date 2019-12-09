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Sınır hatlarına yeni güvenlik sistemi 

Sınır hatlarına yeni güvenlik sistemi 

Türkiye, kapsamlı bir sınır güvenlik sistemi için kolları sıvadı.

Yelda GÖKDAĞ  / ANKARA

Bu kapsamda Türkiye-Yunanistan-Bulgaristan sınırında sınır gözetleme kapasitesi artırılacak. Proje kapsamında tedarik edilecek elektro-optik kuleler ile 472 km’lik Batı sınırlarının yaklaşık 350 km’si gözetlenecek. Sınır gözetleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere 57 adet zırhlı keşif gözetleme aracı tedarik edilecek. 57 gözetleme aracından 20’si  tedarik edildi. 27 aracın bu ay sonuna kadar, kalan 10 aracın ise 2020 yılı başında hudut birliklerine teslim edilmesi planlanıyor. 

Türkiye’nin Doğu Sınırlarında Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılması Projesi kapsamında; tedarik edilecek elektro-optik kuleler ile bin 182 km’lik Doğu sınırlarının yaklaşık 740 km’si gözetlenecek. Güney sınırlarında görevli hudut birliklerine 278 adet termal kamera tedarik edilecek. 

UKORAM DEVREDE 

Ulusal Koordinasyon ve Ortak Risk Analiz Merkezi (UKORAM) Projesi kapsamında; sınır yönetimi alanında kurumlar arası işbirliği ile bilgi değişimini sağlayan ortak bir veri tabanı da oluşturulacak.  

 


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