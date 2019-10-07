Sınır hareketli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna operasyon sinyali vermesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), olası operasyon için hazırlıklarını sürdürüyor. Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nin karşısında bulunan Tel Abyad sınırında TSK’nın obüs ve zırhlı araçları için yeni mevziler kazıldı. Suriye’yi gören hâkim tepelere konuşlandırılan tank ve obüslerin namlularının ise Tel Abyad’a çevrili olduğu görüldü.

DEVRİYELER ARTIRILDI

Bir yandan da askerler tarafından mevzi kazma çalışmaları devam ediyor. Türk askerinin sınır hattındaki zırhlı araçlarla yaptığı devriye sayısının da artırıldığı görüldü. Diğer yandan sınıra sevkıyat da hız kesmedi. Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar Hatay’a ulaştı. Askeri araçlar, daha sonra Suriye sınır hattına sevk edildi.

ÖSO HAREKÂT İÇİN HAZIR

ÖSO’nun Fırat’ın doğusu için yaptığı tatbikat böyle görüntülendi.

Milli ordu olarak bir araya gelen Özgür Suriye Ordusu’nun Hamza Tümeni ile Süleyman Şah Birlikleri, TSK’nın Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında bölgenin terörist gruplardan temizlenmesi için şehitler vererek savaşmıştı.

Suriye’de TSK’nın Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında yer alan ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni ile Süleyman Şah gruplarının yeni eğitimleri görüntülendi. Eğitimde, ÖSO askerlerine Fırat’ın doğusundaki terör örgütü YPG/PKK’ya karşı operasyon sırasında karşılaşacakları arazi şartlarında savaş taktikleri anlatıldı. Hamza Tümeni Komutanı Seyf Ebu Bekir, “Fırat’ın doğusunu bölücü terör örgütü PKK’dan temizlemek için eğitimlerimizi tamamladık. Operasyon için hazırız” dedi.

Teröristler sınıra beton bloklar taşıdı.

YPG ARAP TERÖRİSTLERİ ÖNE SÜRDÜ

TSK ve Özgür Suriye Ordusu’nun Fırat’ın doğusunda operasyon için harekete geçmesi, terör örgütü YPG’de paniğe neden oldu. Zorla silah altına alınan bir grup Arap kökenli terörist önceki gece geç saatlerde işgal altında tutulan Fırat’ın doğusundaki sınıra yakın Tel Abyad ve Rasülayn’a yerleştirildi.

SIZMA GİRİŞİMİ

Tel Rıfat İlçesi’nde yuvalanan YPG/PKK’lı teröristler, Azez’e sızma girişiminde bulundu. YPG/PKK, önceki akşam Azez’in güneyindeki Kefer Kaşır’taki cephe hatlarından ÖSO’nun kontrol alanına sızmaya çalıştı. ÖSO’nun karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandı.

YPG’li teröristler ve ABD askerleri ortak devriyede bir araya geldi.

ABD VE YPG YİNE ORTAK DEVRİYE YAPTI

ABD, Fırat’ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki Rakka ilinin Tel Abyad İlçesi’nde devriye gerçekleştirdi. Terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki Rakka’nın Tel Abyad İlçesi’nde ABD bayraklı personel taşıyıcı 7 zırhlı araçtan oluşan konvoyun terör örgütü paçavraları taşıyan araçlarla birlikte devriye gezdiği öğrenildi.

PATLAYICI SEVKIYATI

Diğer yandan YPG/PKK, Tel Abyad ve Ras’ül Ayn bölgelerine iki askeri araç konvoyuyla içinde keskin nişancılar ve el yapımı patlayıcı ekiplerinden (EYP) oluşan destek gücü sevk etmişti. Araçlar bölgeye askeri mühimmat da götürmüştü. Terör örgütü DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek 2015’ten bu yana YPG/PKK’ya askeri destek veren ABD’nin Suriye’de 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarında personeli bulunuyor. Bu arada ABD öncülüğündeki DEAŞ’a karşı mücadele koalisyonuna ait uçaklar önceki gün Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırı boyunca uçuş yaptı.

RUSYA’DAN DA DEVRİYE

ABD ve terör örgütü YPG Tel Abyad’da ortak devriye yaparken, Suriye’nin doğusundaki Tel Rıfat bölgesinde Rus ordusuna bağlı zırhlıların devriye yaptığı gözlendi.