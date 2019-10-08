Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8258
  • 6,3844
  • 280.819
  • 102025
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Sınır birliklerine giden askere sevgi gösterisi

Sınır birliklerine giden askere sevgi gösterisi

Sınır birliklerine giden askere sevgi gösterisi

TSK tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere personel takviyesi yapılırken, Akçakale'de vatandaşlar askeri konvoya sevgi gösterisinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere personel takviyesi yapıldı.

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan ve askeri personel taşıyan 5 otobüslük konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.

İlçe girişinde konvoyu karşılayan vatandaşlar, askerlere sevgi gösterisinde bulunarak, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan size minnettar", "Sonuna kadar sizinleyiz" şeklinde tezahüratta bulundu.

Askeri personel ise vatandaşlara el salladı.

Konvoyun, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Serenay Sarıkaya paylaştı, ayakkabıları tartışma konusu oldu
Amerika'ya bir tepki de Yıldız Tilbe'den!
İlk filmi için anlaşma sağladı
Danla Bilic'in yeni imajı sosyal medyayı salladı
Sular durulmuyor! Bir hamle de Yaşar İpek'ten
<p>Olay, ABD’nin New York kentindeki Long Island bölgesinde bulunan kuaför salonunda meydana geldi.

Geyik Kuaföre Daldı, Ortalığı Birbirine Kattı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Adana'da ilginç araç trafik denetimine takıldı

Göçerlerin 2 ay sürecek dönüş yolculuğu başladı