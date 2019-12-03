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  3. Sınıfta öğretmen varken sigara içti! Skandal olaya tepkiler çığ gibi

Sınıfta öğretmen varken sigara içti! Skandal olaya tepkiler çığ gibi

Sınıfta öğretmen varken sigara içti! Skandal olaya tepkiler çığ gibi

Sosyal medyaya düşen skandal bir görüntüde, bir öğrencinin, öğretmeninin ders anlatmakta olduğu esnada sınıfta sigara içtiği görüldü. Söz konusu görüntülere tepkiler çığ gibi büyürken, vatandaşlar “Okulların en büyük sorunu disiplinsizliktir.” yorumunda bulundu.

Ankara’daki bir lisede çekildiği öne sürülen görüntülerde, büyük bir skandal yaşandığı görüldü.

Sosyal medyada dolaşıma giren videoda, bir öğretmenin ders anlattığı sırada pencere kenarında oturan bir öğrencinin sigara içtiği ve sınıfın gürültüden yıkıldığı anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Görüntülere tepkiler çığ gibi büyürken, okulların en büyük sorununun “disiplinsizlik” olduğunu dile getiren vatandaşlar, sosyal medya hesabı üzerinden Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar’ı göreve çağırdı.

Twitter’ı aktif kullanan Akpınar’ın ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadığı görüldü.


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