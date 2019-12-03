Sınıfta öğretmen varken sigara içti! Skandal olaya tepkiler çığ gibi

Ankara’daki bir lisede çekildiği öne sürülen görüntülerde, büyük bir skandal yaşandığı görüldü.

Sosyal medyada dolaşıma giren videoda, bir öğretmenin ders anlattığı sırada pencere kenarında oturan bir öğrencinin sigara içtiği ve sınıfın gürültüden yıkıldığı anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Görüntülere tepkiler çığ gibi büyürken, okulların en büyük sorununun “disiplinsizlik” olduğunu dile getiren vatandaşlar, sosyal medya hesabı üzerinden Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar’ı göreve çağırdı.

Twitter’ı aktif kullanan Akpınar’ın ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadığı görüldü.