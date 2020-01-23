Sınıflandırılmış yükümlü nedir? Sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider?

Sınıflandırılmış yükümlü nedir? sorusu askere gidecek olanlar tarafından merak ediliyor. 2000/1 askerlik celp döneminde askere gidecek olanlar askerlik yerlerini yarın e devlet üzerinden öğrenecek. Süre yaklaştıkça askere gidecekler sınıflandırılmış yükümlü kelimesini araştırıyor. Sınıflandırılmış yükümlü nedir? sorusunun yanıtı haberimizde..

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NEDİR?

Sınıflandırılmış yükümlü, asker altına alınacak adayın sevk edileceği sınıfın ve birliğin belli olduğunu göstermektedir. e-Devlet üzerinden askerlik sorgulama için bakıldığında Sınıflandırılmış Yükümlü ibaresi ile karşılaşan adayların, askerlik yerlerinin açıklanma tarihinde hangi sınıf ve birliğe teslim olacağı yazacaktır.

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ ASKERE NE ZAMAN GİDER?

Sevk edilecek eğitim merkezi, E-Devlet üzerinden yedek subay ve kısa dönem alanlarından sorgulanabilecek.

T.C KİMLİK NO İLE ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Er adayları askerlik yerleri bilgisini e-Devlet kapısından sorgulayabilecek. e-Devlet'e giriş yapacak olan adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında temin edebilecek.