Askerlik sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü nedir? İşte yanıtı

Sınıflandırılmış yükümlü nedir? sorusu askere gidecek olanlar tarafından merak ediliyor. 99/4 Kasım celp döneminde askere gidecekler askerlik yerlerinin belli olup olmadığını araştırıyor. Aynı zamanda asker adayları tarafından sınıflandırılmış yükümlü ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor.E-Devlet üzerinden sorgulamak isteyen vatandaşlar, karşılarında sınıflandırılmış yükümlü yazısını görebiliyor. Sınıflandırılmış yükümlü nedir? diye merak edenler için yanıtı haberimizde sizlerle..

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NEDİR?

Sınıflandırılmış yükümlü, asker altına alınacak adayın sevk edileceği sınıfın ve birliğin belli olduğunu göstermektedir. e-Devlet üzerinden askerlik sorgulama için bakıldığında Sınıflandırılmış Yükümlü ibaresi ile karşılaşan adayların, askerlik yerlerinin açıklanma tarihinde hangi sınıf ve birliğe teslim olacağı yazacaktır.