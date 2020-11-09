Sincar'ı hemen terk et! Ezidilerden PKK'ya büyük protesto

Duhok’taki kamplarda kalan Ezidiler Şariya kampında bir araya gelerek, terör örgütü PKK ve diğer yasa dışı grupların Sincar’daki varlığını protesto etti. Ezidiler, Sincar’daki evlerine dönebilmek için, Erbil ve Bağdat yönetimlerinin Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 9 Ekim’de imzaladıkları ve PKK’nın Sincar’daki varlığını sonlandıracak anlaşmanın bir an önce uygulanması çağrısında bulundu.

Yurtlarına geri dönebilmek için terör örgütü PKK ve diğer silahlı grupların Sincar’dan uzaklaştırılması çağrısında bulunan Ezidiler, Sincar’ın yeniden inşa edilmesi ve bölgeye hizmet götürülmesini talep etti.

ASIL SAHİBİ BİZİZ



Ezidiler gösteri sırasında, “Şariya ve Kebirtu kamp sakinleri olarak, Sincar idaresinin asli sahiplerine teslim edilmesini talep ediyoruz. Aynı zamanda milislerin ilçemizden çıkması ve iç göçmenlerin dönüşünün kolaylaştırılmasını istiyoruz” yazılı pankartlar taşıdı.

ÇOCUKLAR GÜVENLİK İSTİYOR



Sincar’daki Ezidiler, PKK’nın bölgelerindeki varlığı ve kaçırılan çocuklarının serbest bırakılması için farklı zamanlarda eylemler düzenlemişti. Bu eylemde de bölgelerinde güvenle yaşamak isteyen çocuklar ön plandaydı.



ÇOCUKLARI KAÇIRILAN IRAK’LI AİLELERDEN PKK’YA DAVA



Irak’ın Halepçe kentinde, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, evlatlarının kurtarılması ve akıbetlerinin açıklanması için dava açtığı bildirildi. Erbil merkezli Basnews haber sitesine konuşan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanlık İnsan Hakları Komisyonu Genel Müdürü Tevge Ömer, çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan ailelerin dava açtığını söyledi. Ömer, “Çocuklarının kandırılarak kaçırıldıklarına ve Kandil Dağı’na götürüldüklerine dair açılan davalar komisyonumuza ulaşmıştır. Bu çocukların akıbetleri de belli değil” diye konuştu.