Sincan'da Kovid-19 için seferberlik

Sincan Belediyesi koronovirüs salgınına karşı günler öncesinden önlem almaya başladı. 14 Şubat’tan itibaren camiler, sağlık kuruluşları, parklar, toplu taşıma araçları, sivil ve resmi araçlar, özel ve resmi kurumlar, okullar, eczaneler, metro istasyonları, park ve bahçeler gibi pek çok alan dezenfekte edilmeye başlandı. İlçedeki 3 Millet Kıraathanesi, 29 Hanımlar ve Güngörmüşler Konağı ile hobi ve meslek edindirme kursları ile spor tesisleri de tedbir amaçlı kapatıldı. Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için vefa destek grubu oluşturuldu. 85 personel görevlendirildi, 23 araç tahsis edildi. Vatandaşların evlerinden çıkmamaları için sosyal destek kartı başvuru ve güncellemeleri e-devlet üzerinden yapılıyor.

VATANDAŞIMIZ İÇİN SOKAKTAYIZ

Sincan Belediyesinin koronavirüs tedbirlerine değinen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Siz evinizde rahat edin diye biz dışarıdayız. Her türlü çalışmayı, her türlü tedbiri alıyoruz. Bütün okullarımız, camilerimiz, resmi kurumlarımız, sağlık kuruluşlarımız her yeri dezenfekte ettik. Caddelerimizi, oyun alanlarımızı, yeşil alanlarımızı temizledik. Bunları yapmayı da periyodik olarak devam ettireceğiz. Sizlerden ricam zorunlu olmadığı sürece evinizden çıkmayınız. Kişisel hijyene dikkat edelim. Risk grubu diye tabir edilen kronik hastalar ve belli yaş üzerindeki vatandaşlarımızla teması mümkün olduğu kadar en aza indirelim” dedi.

PAZAR YERLERİNE DENETİM



Zabıta ekipleri pazarların sabah kurulmasından akşam kapanış saatine kadar üst düzey tedbirler alıyor. Ürünlere tüketicilerin temas etmesi engelleniyor, pazar yerleri her gün sağlık kriterlerine uygun solüsyonlarla dezenfekte ediliyor. Pazarcı esnafı ile vatandaşların kullanmaları için konulan el dezenfektanları, Sincan Belediyesi tarafından temin ediliyor. Esnafın ateşleri her gün kontrol ediliyor, çocukların ve 65 yaş üstü vatandaşların pazarlara girişine izin verilmiyor. Tezgah araları sosyal mesafeyi koruyacak şekilde 3 metre olarak ayarlanıyor.

VATANDAŞA MASKE



Zabıta ekipleri; polis ve jandarma kontrol noktalarında, semt pazar yerlerinde, sokaklarda vatandaşa ücretsiz maske dağıtımına başladı. Zabıta ekipleri bu süreçte vatandaşların maskesiz market ve toplu taşıma araçlarına binmemeleri noktasında uyarılarda bulunuyor.

ETKİNLİKLER ARTIK DİJİTAL ORTAMDA



Sincan Belediyesi uzaktan eğitim platformu oluşturarak konferans, seminer, söyleşi, tiyatro, kurs, kişisel gelişim vb. etkinlikleri dijital ortama taşıdı. Vatandaşlar https://ekultur.sincan.bel.tr adresine girerek tüm etkinliklere ücretsiz şekilde ulaşabilir. Sadece sosyal etkinlikler değil, vergi ödeme işlemleri de artık internetten yapılıyor. Vatandaşlar belediyeye gelmeden www.sincan.bel.tr adresinden vergi ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

NİKAHLAR CANLI YAYINLANIYOR



Koronavirüs önlemleri kapsamında genç çiftlerimiz de unutulmadı. Dünya evine girecek çiftlerimizin heyecanına ailelerinin de ortak olması için nikahlar canlı yayınlanıyor. Vatandaşlar http://seyret.sincan.bel.tr adresinden nikah törenlerini canlı izleyebilecek.