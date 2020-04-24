Sincan'da ihtiyaç sahipleri için seferberlik

Sincan Belediyesi koronavirüs salgınına karşı günler öncesinden önlem almaya başladı. 14 Şubat’tan itibaren 146 cami, mescit ve Kur’an kursu, 96 resmi kurum, 178 sağlık kuruluşu, 133 belediye hizmet birimi, 265 park, bin 121 taksi, dolmuş, otobüs, taksi durağı; 200 resmi araç, 746 sivil araç, 136 ücretli iş yeri ve fabrika, 134 okul, 22 banka şubesi dezenfekte edildi.

TEMİZLİK ÇALIŞMASI SÜRÜYOR



Bunların yanında 57 muhtarlık, 27 köy her hafta özel solüsyonlarla dezenfekte edilirken, ATM’lerde günlük hijyen çalışması yapılıyor. Sokak ve caddeleri yıkama çalışmaları ara vermeden devam ediyor.

GIDA KOLİLERİ DAĞITILDI



İhtiyaç sahibi 280 aileye gıda yardımı, 120 aileye sıcak yemek yardımı ve 11 aileye yakacak odun yardımında bulunuldu. Ayrıca içinde sıvıyağ, makarna, kuru baklagiller gibi 15 çeşit ürünün bulunduğu 1000 adet gıda kolisi Temelli’de, 85 adet gıda kolisi Hurdacılar çadır kentte ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Belediyenin vatandaşlara yardımı devam ediyor.

VEFA EKİBİ KURULDU

22 Mart’ta Sincan’da vefa destek grubu kuruldu. 85 personel görevlendirildi, ekiplerin hizmetine 23 araç tahsis edildi. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız 0312 985 05 10 nolu telefon numarasını arayarak ihtiyaçları için yardım istiyor. Ekipler günlük ortalama 700-800 kişiye ulaşıyor; market, eczane gibi ihtiyaçlarını karşılıyor. Ekipler ayrıca hastaneye gitmek için yardım isteyen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara da yardım ediyor. Vefa destek ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde isteyen vatandaşlara ekmek ulaştırıyor, ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi desteği de sağlanıyor.

205 BİN MASKE DAĞITILDI

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri binlerce işyerini hijyen açısından ve fahiş fiyat artışlarına karşı denetledi. Kurallara uymayanlara ceza verildi. Ayrıca şu ana kadar vatandaşa ücretsiz şekilde 205 bin maske dağıtımı yapıldı. Ekipler pazar yerlerinde de kuş uçurtmuyor.

67 TON DEZENFEKTAN KULLANILDI

Sincan’ın her köşesini karış karış dezenfekte eden ekipler, 219 km karelik cadde ve sokakta temizlik çalışması yaptı. Açık alanlarda 40 ton, kapalı alanlarda 20 ton, el hijyeni için 7 ton dezenfektan kullanıldı. Cadde ve sokaklar belli aralıklarla deterjanlı sularla yıkandı.

KÖYLÜLER YETİŞTİRDİ, BELEDİYE DAĞITTI



Sincan’a bağlı Mülk Mahallesi’nde emektar kadınlar kültür mantarı yetiştirerek evlerinin geçimine katkı sağlıyor. Ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınınca bin bir emekle yetiştirilen mantarlar satılamadı. Hal böyle olunca Sincan Belediyesi kolları sıvadı, üretilen mantarları satın alıp ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

‘ÇİFTÇİMİZİN YANINDAYIZ’

Sincan Ziraat Odası Başkanı Zekeriya Sezgin Gülmez, “Ablalarımız burada kendi çabalarıyla mantar üretiyorlar. Biliyorsunuz koronavirüsten dolayı sokağa çıkma yasağı var önümüzdeki 4 gün. Mantarlar kaldı, ablalar bu mantarları satamadı. Beni aradılar, biz de Ziraat Odası olarak Belediye Başkanımızı aradık. Durumun vahametini anlattık. Bu mantar biliyorsunuz bakliyat gibi beklemez. Belediye Başkanımız hemen talimatını verdi” dedi.

RAMAZAN AKŞAMLARI EVİNİZE GELİYOR!



Necip Karakaya’nın sunumuyla ‘Sincan’da Ramazan Akşamları’ adlı program her akşam canlı yayınla evlere konuk olacak.

Necip Karakaya ile Ramazan özel programı bugün KONTV’den canlı yayınla başlayacak. İlk gün konuğu Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan olacak. Her akşam 21.30 da birbirinden değerli konuk ve konularla hem KONTV hem de www.sincan.bel.tr web adresinden canlı yayınlanacak. Başkan Ercan’ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi Doç. Dr. Fatih Koca, Yazar Sadık Yalsızuçanlar, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu gibi birbirinden değerli isimler 30 gün boyunca hanelere konuk olacak.