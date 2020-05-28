Sincan'da 90 cami ibadete hazırlandı

Sincan Belediyesi 14 Şubat’tan bu yana hijyen seferberliğine tam gaz devam ediyor. Kent genelinde toplu ulaşım araçları, sağlık kuruluşları, eczaneler, duraklar, kuaför ve berberler, bankalar gibi kamuya açık alanlar düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

DEZENFEKTE EDİLDİ

Ekipler şimdi de koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’tan bu yana cemaatle ibadet edilmesine ara verilen camiler için kolları sıvadı.

Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ibadete açılacak camileri tek tek dolaştı. Sincan genelindeki 90 camide temizlik seferberliği başlatıldı. 4 ekip 12 kişi çalışmaları katıldı, ibadet mekanları tertemiz yapıldı. Camilerde bulunan halı, kolon, kapı kolları gibi temasın olabileceği yerler dezenfekte edildi, virüs ve mikroplardan arındırıldı. Sincan Belediyesi ekipleri, dezenfeksiyon işlemlerinde Sağlık Bakanlığından onaylı, insan sağlığına zararı bulunmayan dezenfektan kullanıyor.

TEDBİRLERE UYALIM

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan camilerdeki dezenfeksiyon çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. “Ekiplerimiz halk sağlığı için aylardır büyük bir özveriyle çalışıyor” diyen Başkan Ercan, “Çok zor günler geçirdik. Zamanında aldığımız önlemler meyvelerini vermeye başladı, inşallah daha da iyi olacak. Çalışmalarımız ara vermeden devam edecek. Camilerimizi dezenfekte ediyoruz, cemaatimiz kurallara uyarak ibadetlerini gönül rahatlığıyla gerçekleştirebilir. Maske takmaya özen gösterelim. Dikkatli olalım, yetkililerden gelen uyarıları hassasiyetle uygulamaya devam edelim. İnşallah güzel günler yakındır” diye konuştu.

ALINAN KORONA ÖNLEMLERİ

Camilerde ibadet belli kurallar çerçevesinde gerçekleşecek. Cuma namazları cami içerisinde kılınamayacak. Herkesin maske kullanması zorunlu olacak. Cami ve mescitlerde salgını artırabileceği değerlendirilen tesbih, rahle, ayakkabı çekeceği gibi malzemelerin bulundurulmasına müsaade edilmeyecek. Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekanları ziyarete açılmayacak. Cuma namazı yeterli bahçesi, avlusu, açık alanı bulunan camilerde kılınabilecek.

MEYDANA MESAFE

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise Lale Meydanı’nı cemaat için hazırladı. Zeminde işaretleme yapılarak namaz kılınacak alanlar sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurularak ayarlandı. Sincan’da Lale Meydanı yanında Kent Meydanı, Sincan Belediyesi Yenikent Ek Bina yanındaki meydan, pazar yerleri ve cami yakınlarındaki parklarda Cuma namazı kılınabilecek. Gerekli kontroller camiler tarafından oluşturulacak heyetler, polisler ve zabıta ekipleri tarafından sağlanacak.