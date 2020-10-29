Sincan'a ‘sıfır atık' ödülü

Sincan Belediyesi, çevre kaynaklarının daha verimli kullanılmasından atıkların geri dönüştürülerek tekrar kazanılmasına kadar birçok aşamayı barındıran ‘sıfır atık’ çalışmalarına her geçen gün yenilerini ekledi. Evsel atıkların kompostlama tesisi dışında başka alanlarda da kullanılmasını sağlamak amacı ile “Evsel Atıklardan Akıllı Çiftliğe” adlı bir proje geliştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre Ve Ödül Töreni”nde Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ödülü Emine Erdoğan’dan aldı. Proje ile hedef kendi kendine yeten, biyolojik ve çevre döngülerini tamamlayan bir sistem kurmak.

ÖZEL YAZILIM KURULUYOR



Vatandaşların ve esnafın ellerinde tüketilmeden kalan yiyecekleri de değerlendirme amacıyla yola çıkan belediye; iOS ve Android işletim sistemleri üzerinden atıklarının toplanması için bir de yazılım tasarlıyor. Yazılım sayesinde vatandaşlar belediye ile iletişime geçerek evsel atıklarının toplanmasını isteyebilecek. Belli zaman aralıklarında toplanan evsel yiyecek atıkları tesise getirilecek, ısıl işlem görerek farklı tiplerde yemlere dönüştürülecek. Bu yemler hem tesiste kullanılacak hem de dışarıya uygun fiyatla satışları yapılarak tesis için gelir elde edilecek.

GERİ DÖNÜŞÜM KAYNAĞI



Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Atıkların kaynağından ayrıştırılması ve geri dönüşüme girmesiyle, daha yaşanabilir bir çevre hedefliyoruz. Evsel atıklar, çok büyük bir gıda kaynağı olarak kullanılabilecek ve hammadde olarak değerlendirilecek. Tesisteki ve sokaktaki hayvanlara sağlıklı yiyecek üretimi yapılacak” diye konuştu.

Proje bünyesinde kurulacak tesiste tarım ve hayvancılık faaliyetlerine de geniş yer verilecek. Büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvanları ve balık yetiştirilecek. Angora tavşanı ve tiftik keçisi gibi endemik türlerden elde edilen yün ve tiftikler, eğitim-kültür kurslarında zanaat faaliyetleri için kullanılacak. Tesis içerisinde üretimi yapılan gübreler park ve bahçeler, tarım alanları ve alabalık tesisleri için ayrılacak. Aynı zamanda dışarıya satışları yapılarak gelir elde edilerek tesis için kullanılacak. Üretilen hayvanların gıda olarak tüketilebilmesi için de Sincan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracı olacak, ihtiyaç sahiplerine ulaşması sağlanacak.



‘GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN BÜYÜK BİR KAYNAK’



Plastik, cam ve kağıt gibi atıkların yanı sıra, yiyecek atıklarının da geri dönüşüm açısından büyük bir kaynak olduğuna dikkat çeken Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Tesiste yetiştirilen hayvanlardan elde edilen ürünleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Aynı zamanda hem eğitim hem de sosyal amaçlar için kullanılacak. Öğrencilerimiz de tesisimizden faydalanacak, staj imkanı bulacak” dedi.