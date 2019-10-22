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  3. 'Simit' kelimesi artık resmen o ülkede kabul edildi! Vedat Milor'dan dikkat çeken yorum

'Simit' kelimesi artık resmen o ülkede kabul edildi! Vedat Milor'dan dikkat çeken yorum

'Simit' kelimesi artık resmen o ülkede kabul edildi! Vedat Milor'dan dikkat çeken yorum

İlk kez 1 Şubat 1884'te yayımlanmaya başlanan Oxford İngilizce Sözlüğü, ‘simit’ kelimesini, Türkiye menşeli olarak İngilizce kelime haznesine ekledi.

Oxford İngilizce Sözlüğü’nün yayınladığı güncellemede, simit kelimesinin İngilizce kelime haznesine eklendiği duyuruldu. Çok sayıda farklı kelimenin de yer aldığı listede simit, ‘Türkiye menşeli pekmeze bulanmış, susamla kaplı bir tür ekmek olarak’ olarak tanımlandı.

VEDAT MİLOR: İZMİR LOBİSİ KAYBETTİ

Twitter hesabından "Vatana millete hayırlı olsun" diyerek bir mesaj paylaşan Milor şunları söyledi: "Vatana millete hayırlı olsun! Oxford English Dictionary “simit” kelimesini Türkiye menşeli pekmeze bulanmış, susamla kaplı bir tür ekmek olarak tanımlamış ve sözlüğe eklemiş. Evet, İzmir lobisi kaybetti. O kesin."

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