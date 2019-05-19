'Simgelerin köprüsü'nün Asya ayağı batırılmaya hazırlanıyor

Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya yakasındaki Lapseki ilçesinde yer alacak kule kesonunun batırılması için hazırlıklar sürüyor.

Gelibolu ilçesi Sütlüce ve Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkileri arasında inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ıslak havuzdaki kule kesonlarında, çelik şaft montajı çalışmaları sona erdi. Köprünün Avrupa yakasında yer alacak kule kesonlarının batırma çalışmaları tamamlandı.

Köprünün Avrupa yakasında deniz içindeki ayağının bulunduğu noktaya batırılacak 74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde ve 51 bin 186 ton ağırlığındaki keson, römorkörlerle yüzdürülüp batırılacağı yere getirildi.

Toplam 2 gün süren çalışmalar kapsamında, dev keson suyun dibinde hazırlanan noktaya yerleşmiş oldu.

Asya yakasında, Lapseki'nin Şekerkaya mevkisinde yerleştirilecek kesonun batırılması için hazırlıklar sürüyor.

74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğinde ve 54 bin 800 ton ağırlığındaki Asya yakasına ait kule kesonu ise şaft montajlarının tamamlanmasının ardından 21 Mayıs salı günü römorkörler tarafından yüzdürülerek bölgeye çekilecek.

Çalışmalar kapsamında Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılacak. Yerel ulaşımdaki feribot trafiğinde ise aksama yaşanması beklenmiyor. Halen devam eden çalışmalar kapsamında da bölgeden geçiş yapacak gemilerin 10 knot hızda seyretmeleri, bu hızın üstüne çıkmamaları konusunda telsiz vasıtasıyla uyarılarda bulunuluyor.

"Çanakkale'nin asırlık hayali her geçen gün büyüyor"

Köprünün Asya kıtasındaki ayağının yer alacağı Lapseki'nin Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale'nin önemli bir hayalinin gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar sadece karadaki çalışmaları görüyorduk. Bundan sonra artık denizdeki çalışmalar da başladı. Biz belirli bir zaman sonra belki birkaç ay sonra su yüzeyinde artık beton direkleri görmeye başlayacağız. Köprü bu bölgenin Türkiye'nin önemli yatırımlarından biri. Lapseki'de olması Çanakkale bölgesinde olması elbette ki bölgeye değer katıyor. Ekonomik olarak değer katıyor. Kaldı ki belki İstanbul trafiğini bile rahatlatacak bir proje olduğunu düşünüyoruz. Ege'ye Batı Akdeniz'e ve bu bölgeye gelecek insanlar, bu tarafını tercih edecekler. Burayı tercih edecekler. Avrupa’dan gelen insanlar burayı tercih edecekler. Bu proje çok önemli bir proje aslında."

1915 Çanakkale Köprüsü

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olacak. Köprünün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması öngörülüyor.

"2x3" şeritli hizmet verecek köprünün tabliyesi 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yapılacak. Köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

(AA)