'Simgelerin Köprüsü' 1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru! Önemli bir aşama tamamlandı

1915 Çanakkale Köprüsü'nün en önemli aşamalarından birisini oluşturan ana halatın çekilmesinde çalışma platformu olarak kullanılacak 'Kedi Yolu' tamamlandı. Montaj için boğaz 05.00-17.00 saatlerinde çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılmıştı. Çalışma ile her iki yaka ilk kez bir halatla birleştirilmiş oldu.

6 DAKİKAYA İNECEK

Tamamlanan her yeni tabliye, önündeki diğer tabliye parçalarını itme, sürme yöntemiyle viyadüğün denizle kavuştuğu yere kadar ulaştırmış olacak. Lapseki yakasındaki yaklaşım viyadüğünde, kasım ayına kadar tabliyeler denizdeki köprü destek ayağına ulaşacak.

Gelibolu yakasında ise, aynı çalışmaya aralık ayında başlanması planlanıyor. Gemiyle yaklaşık 35 dakika süren boğaz geçişini 6 dakikaya indirecek köprünün özellikle yaz sezonu gibi yoğun dönemlerde uzun araç kuyruklarını ortadan kaldırması bekleniyor.

2022'DE HİZMETE ALINACAK

1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017'de Başkan Tayyip Erdoğan tarafından atılmış, köprünün deniz içinde yer alan 318 metre yüksekliğindeki iki ayağı ise mayıs ayında tamamlanmıştı. Köprünün 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor.