Şimdiki adı Google olan arama motorunun ilk adı hangisinin İngilizcesiydi? Google'ın ilk adının İngilizcesi nedir? Kim Milyoner Olmak İster'de 250 bin TL değerindeki soru! Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu'nun üstlendiği programda 250 bin TL değerindeki soru ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Sorunun cevabını merak edenler de akıllı telefonlarına sarıldı. İşte merak edilen o soru...



ŞİMDİKİ ADI GOOGLE OLAN ARAMA MOTORUNUN İLK ADI HANGİSİNİN İNGİLİZCESİYDİ?

A: Baş ağrısı

B: Kulak tıkacı

C: Sırt masajı

D: Güneş gözlüğü

Doğru cevap: C Sırt masajı

1998 yılında Stanford üniversitesi öğrencileri Larry Page ve Sergey Brin tarafından kurulan Google’ın, projedeki ilk ismi "BackRub" yani Sırt masajıdır.